Отец чеченца, бросавшего деньги в толпу, объяснил поступок своего сына

Отец блогера Альфредо Аудиторе объяснил, зачем его сын кидал деньги в толпу в Волгограде Фото: страница А. Аудиторе в Instagram

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу жителей Волгограда деньгами только для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.

По словам Носаева, он не видит в поступке сына ничего плохого, иначе бы отговорил это делать. Он сообщил, что Аудиторе работает в московской компании, которая активно сотрудничает с блогосферой. «Фирма выделила деньги, <…> чтобы они [подписчики блогера] смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по 500 рублей и 1 тысяче рублей», — объяснил Носаев журналистам РИА «Новости».

Отец чеченского блогера также рассказал, что не является государственным служащим, а работает на общественных началах.