06 января 2020

Отец чеченца, бросавшего деньги в толпу, объяснил поступок своего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец блогера Альфредо Аудиторе объяснил, зачем его сын кидал деньги в толпу в ВолгоградеФото: страница А. Аудиторе в Instagram

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу жителей Волгограда деньгами только для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.

По словам Носаева, он не видит в поступке сына ничего плохого, иначе бы отговорил это делать. Он сообщил, что Аудиторе работает в московской компании, которая активно сотрудничает с блогосферой. «Фирма выделила деньги, <…> чтобы они [подписчики блогера] смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по 500 рублей и 1 тысяче рублей», — объяснил Носаев журналистам РИА «Новости».

Отец чеченского блогера также рассказал, что не является государственным служащим, а работает на общественных началах.

Ранее блогер из Чеченской республики, называющий себя Альфредо Аудиторе, раздал деньги толпе возле ТЦ «Мармелад» в Волгограде. Молодой челоек с Северного Кавказа собрал около 300 поклонников, а после начал бросать им с высоты купюры номиналом 500 и 1000 рублей, всего пожертвовав волгоградцам 200 тысяч рублей. При этом молодой человек предупредил пришедших, чтобы они не устраивали давку и не поддавались эмоциям. Однако волгоградцы не послушали пранкера и устроили давку, напоминает «Царьград». В окружении главы Чечни Рамзана Кадырова пояснили, что поступок молодого человека вызывает у руководства северокавказской республики серьезную обеспокоенность, однако приносить публичные извинения блогера пока просить не будут.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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