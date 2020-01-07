В окружении Кадырова осудили чеченского блогера, бросавшего деньги в толпу

Соратникам Рамзана Кадырова не понравилась выходка молодого кавказского блогера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство Чечни обеспокоено поведением блогера, который бросал деньги в толпу в Волгограде. Об этом рассказал журналистам представитель главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Южном федеральном округе (ЮФО) Руслан Гончаев.

«Мы обеспокоились, и руководство республики тоже сразу дало нам поручение выяснить, кто такой и что… Он (блогер) объяснил свою позицию, что власти были осведомлены», — сообщил соратник Кадырова журналистам РИА «Новости».

Несмотря на то что нарушений в ходе акции чеченского блогера зафиксировано не было, Гончаев заявил, что не поддерживает акцию, отметив, что «это не в российских традициях». «Если бы он поехал в детский дом и дал бы эти 200 тысяч или… ветеранам, если бы они дали. Я бы поддержал, может, рядом встал», — добавил соратник Кадырова. Будут ли власти Чечни требовать от блогера публичных извинений за свое поведение, не уточняется.

Ранее блогер из Чеченской республики, называющий себя Альфредо Аудиторе (СМИ сообщали, что это сын зампредставителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлана Носаева), раздал деньги толпе возле ТЦ «Мармелад» в Волгограде. Молодой челоек с Северного Кавказа собрал около 300 поклонников, а после начал бросать им с высоты купюры номиналом 500 и 1000 рублей, всего пожертвовав волгоградцам 200 тысяч рублей. При этом молодой человек предупредил пришедших, чтобы они не устраивали давку и не поддавались эмоциям. Однако волгоградцы не послушали пранкера и устроили давку. При этом, по словам звезды интернета, ему запретили проводить это мероприятие сотрудники администрации и другие высокопоставленные люди города, однако он все же решился на это, отмечает деловая газета «ВЗГЛЯД».