06 января 2020

В Великобритании признались в том, что боялись смерти Ельцина от пьянства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти Британии считали алкоголизм Бориса Ельцина серьезной проблемой для первого президента РФФото: yeltsin.ru

Британские власти всерьез опасались, что первый президент России Борис Ельцин мог умереть из-за чрезмерного употребления алкоголя. В Лондоне якобы даже готовили текст официального некролога на случай внезапной смерти политика.

«Как следует из рассекреченных документов, правительство Великобритании было настолько обеспокоено пьянством российского лидера и состоянием здоровья Ельцина после второго инфаркта, что составляло развернутые планы действий на случай его внезапной смерти. В этих планах был предварительный текст заявления, с которым тогдашний премьер-министр Великобритании Джон Мейджор должен был выступить в Палате общин, и даже послание с соболезнованиями, написанное для британской первой леди Нормы Мейджор, которое она должна была отправить жене президента РФ Наине Ельциной», — пишет влиятельная британская газета The Times.

Британские журналисты уточняют, что многие представители лондонского истеблишмента были удивлены тому, что, несмотря на пьянство и весьма серьезные проблемы с сердцем, Ельцин умер только в 2007 году в возрасте 76 лет.

В 1990-е годы Ельцину часто ставилось в вину злоупотребление алкоголем и потеря в связи с этим управления страной, напоминает «Царьград». С возможным употреблением алкоголя связано сразу несколько известных случаев из жизни Ельцина. Так, в 1994 году в Берлине при выводе российских войск из Германии Ельцин начал дирижировать военным оркестром. По мнению прессы, это объяснялось его нетрезвым состоянием. В свою очередь дочь Ельцина Татьяна Юмашева говорила, что алкоголь помогал экс-главе государства снимать стресс.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...