В Великобритании признались в том, что боялись смерти Ельцина от пьянства

Власти Британии считали алкоголизм Бориса Ельцина серьезной проблемой для первого президента РФ Фото: yeltsin.ru

Британские власти всерьез опасались, что первый президент России Борис Ельцин мог умереть из-за чрезмерного употребления алкоголя. В Лондоне якобы даже готовили текст официального некролога на случай внезапной смерти политика.

«Как следует из рассекреченных документов, правительство Великобритании было настолько обеспокоено пьянством российского лидера и состоянием здоровья Ельцина после второго инфаркта, что составляло развернутые планы действий на случай его внезапной смерти. В этих планах был предварительный текст заявления, с которым тогдашний премьер-министр Великобритании Джон Мейджор должен был выступить в Палате общин, и даже послание с соболезнованиями, написанное для британской первой леди Нормы Мейджор, которое она должна была отправить жене президента РФ Наине Ельциной», — пишет влиятельная британская газета The Times.

Британские журналисты уточняют, что многие представители лондонского истеблишмента были удивлены тому, что, несмотря на пьянство и весьма серьезные проблемы с сердцем, Ельцин умер только в 2007 году в возрасте 76 лет.