Врач рассказала, как прийти в форму после праздничных застолий

Майонезные салаты следует заменить на легкие овощные блюда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Очистить организм от токсинов и ненужных калорий, которые накопились из-за употребления тяжелой праздничной пищи, помогут разгрузочные дни. В этот период специалисты рекомендуют заменить майонезные салаты и жирные горячие блюда на полезные овощи.

«Нужно сделать акцент на свежие овощи, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое: зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты», — рассказала телеканалу 360 диетолог Наталья Герасимова. Также врач посоветовала пить больше воды с высоким содержанием калия — это поможет быстрее избавиться от отеков, вызванных перееданием и употреблением спиртного. При этом нужно не забывать о физической активности и соблюдать режим сна.

Ранее эндокринологи рекомендовали россиянам соблюдать режим питания и вести активный образ жизни во время зимних каникул, напоминает RT. А немецкий ученый Михаэль Дешпегель посоветовал чередовать кардиотренировки и силовые нагрузки, передает агентство Nation News.