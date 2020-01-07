Климатологи ждут сильных пожаров из-за аномально теплой погоды по всей России

Повышение средней температуры может увеличить количество пожароопасных дней Фото: depositphotos.com

Резкое повышение температуры в российских регионах может говорить о климатических изменениях, из-за которых будут чаще случаться природные катаклизмы, в том числе и лесные пожары. Таким мнением с «URA.RU» поделились климатологи Андрей Киселев и Алексей Кокорин. Ранее в Гидрометцентре заявили, что этой зимой Сибирь ждет аномальное повышение температуры от восьми до 20 градусов.

«В условиях изменяющегося климата погодные аномалии должны учащаться, и статистика Росгидромета это подтверждает. Отчеты зарубежных страховых агентств также свидетельствуют о повышении ветровой нагрузки и увеличении числа засух и ливней», — отметил Киселев в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, изменение климата можно наблюдать в Сибири, где почти каждый год возникают массовые пожары, которые наносят трудновосполнимый ущерб флоре и фауне.

С этим согласен директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. По его мнению, из-за повышения средней летней температуры в Сибири возрастает количество пожароопасных дней, когда сочетаются жаркая погода и отсутствие осадков. Кокорин отмечает, что число таких дней растет и будет расти сильнее, если человечество не снизит объемы парниковых выбросов. При худшем сценарии к концу 21 века этот показатель может увеличиться до 30-40 дней, подытожил климатолог.

Однако оба эксперта не стали опровергать, что большую роль в лесных пожарах играет сам человек. У населения нет культуры поведения в лесах, поэтому часто лесные пожары возникают из-за непогашенных костров или брошенных осколков стекла.