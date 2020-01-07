В Сибири резко потеплеет на 20 градусов

На всей территории России наблюдается температурная аномалия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На всю территорию России пришла аномально теплая погода. При этом рекордсменом стала Сибирь, где температура выше средней на 20 градусов. Об этом сообщил и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории температура на шесть-восемь градусов выше нормы, а на азиатской — от восьми до 20 аномалия», — цитируют «РИА Новости» Вильфанда. По словам синоптика, наиболее сильные аномалии наблюдаются в Красноярском крае и Якутии, где минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные — около минус 15. Как объяснил метеоролог, эта аномалия связана с тем, что теплый атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы уже второй раз за эту зиму.

Относительно теплая погода зафиксируется и на Урале. По данным «Гисметео», температура в Свердловской области не превысит минус 7 градусов днем и минус 12 градусов ночью. Та же ситуация — в Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае и в Югре. Чуть прохладнее на Ямале — до минус 11 градусов днем и минус 18 ночью.

Ранее Гидрометцентр обещал россиянам «красную» погоду в январе, напоминает агентство Nation News.