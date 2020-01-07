Украинский паспорт оказался выгоднее российского

Российский паспорт уступил украинскому в количестве безвизовых стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам 2019 года Россия оказалась ниже Украины в индексе паспортов мира. Об этом свидетельствует ежеквартальный рейтинг швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners.

Россия расположилась на 51-м месте, поскольку ее граждане могут посетить 118 стран без предварительного оформления визы, пишут argumenti.ru. Украина, граждане которой могут посещать без визы 128 стран, расположилась на 43 месте. Соседние Белоруссия и Грузия оказались на 69-м и 53-м месте соответственно.

Лидером рейтинга стала Япония, поскольку японцы могут без визы посещать 191 страну. Следом расположился Сингапур (190 стран). Замкнула тройку лидеров Германия (189 стран).

Ранее «URA.RU» писало, что Россия вдвое увеличила число стран для безвизового въезда. Еще в 2009 году российские граждане могли свободно въезжать только в 60 стран мира.