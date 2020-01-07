Россиянам дали три совета, как настроиться на работу после новогодних праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, офис, бухгалтерия, документы, бизнес, аудит, отчетность
Психолог помогла россиянам настроиться на рабочие будниФото: depositphotos.com

В первые рабочие дни после новогодних праздников не нужно перерабатывать. Этот и другие советы россиянам в разговоре с «URA.RU» дала психолог Елена Перминова.

В первый рабочий день не нужно себя перенапрягать, считает психолог. «Какие-то серьезные, важные и ответственные задачи лучше отложить. И тогда, когда мы будем смотреть в предстоящий рабочий день — он не будет нас пугать. Относитесь к себе чуть с большей заботой: не перегружайте себя, делайте перерывы и не засиживайтесь допоздна. Придите вовремя и уйдите вовремя», — пояснила Перминова.

«В последние дни новогодних праздников нужно выстроить график максимально похожий на будничный, а в первые рабочие дни — похожий на праздничный», — считает Перминова. То есть, в последние дни каникул надо поменьше гулять и ложиться спать пораньше — так можно помочь себе физически.

Также психолог советует привнести на работу праздник с помощью поощрений. «Придумайте себе вознаграждение. К примеру, я сходил на важное мероприятие, подготовил презентацию — поощрите себя за свой труд, — заключила психолог.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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