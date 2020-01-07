Reuters: в российской клинике лечат раненых наемников

Частную медклинику обвинили в лечении российских наемников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Частный международный медицинский центр «Согаз» в Санкт-Петербурге лечит российских наемников, пострадавших в секретных операциях в Сирии и Ливии. Об этом пишет агентство Reuters, которое провело собственное расследование.

«Бойцы получают косвенную поддержку от российской элиты, хотя Кремль и отрицает, что они воюют по указанию российских властей», — пишут журналисты. По информации агентства, один из проходивших лечение в центре — командир штурмового отряда частной военной компании «Вагнер» Александр Кузнецов, раненный в Ливии. Его опознал бывший боец частной военной компании (ЧВК) и еще один военный. Другой экс-наемник, пострадавший в Сирии рассказал, что помимо него в «Согазе» лечились еще как минимум пять военных. Мать одного из наемников поделилась с журналистами, что ее сын получил тяжелые травмы в Сирии и проходил дорогое лечение в клинике.

Генеральный директор клиники Владислав Баранов отказался общаться с агентством. «Забудьте про наши клиники, я вам советую», — ответил на вопросы журналистов бизнесмен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил агентству, что не слышал о данной информации. «Мы не располагаем такой информацией вообще», — рассказал Песков.

В медицинском центре «Согаз» «URA.RU» пояснили, что представитель учреждения может дать комментарий только после праздников. На почту страховой группы «Согаз», которой принадлежит клиника, направлен официальный запрос.

Компания «Согаз» основана в 1993 году как дочерняя страховая компания российского газового монополиста «Газпром», более 50% акций которой принадлежит государству. Частная военная компания Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, участвовашее якобы в войне в Донбассе, Сирии и Ливии. Официально в России подобные формирования запрещены.