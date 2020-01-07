Один из богатейших российских миллиардеров покупает футбольный клуб на Украине

Российский бизнесмен Михаил Фридман может приобрести украинский футбольный клуб «Карпаты», базирующийся во Львове. Миллиардер, занимающий седьмую строчку в рейтинге богатейших предпринимателей России, уже ведет активные переговоры с нынешними владельцами клуба.
«Михаил Фридман, являющийся уроженцем Львова, якобы может выкупить доли как президента „Карпат“ Петра Дыминского, так и бизнесмена Игоря Коломойского», — пишет портал болельщиков львовского клуба. Возможные подробности готовящейся сделки пока не раскрываются. Известно лишь, что окончательные договоренности стороны могут достигнуть уже в самое ближайшее время. В случае, если Фридман станет владельцем украинского клуба, он может занять должность его президента и вложить в «Карпаты» солидную денежную сумму (деньги, как предполагается, пойдут и на покупку новых футболистов, и на улучшение инфраструктуры клуба).
На текущий момент «Карпаты» последнюю 12-ю строку в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. Команда заработала лишь 11 очков после 18 матчей.
Фридман является совладельцем и и председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», в который, в частности, входят «Альфа-банк», «Альфа-капитал», «Альфа-страхование», а также крупные торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Бизнесмен также известен как учредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса. Помимо этого, Фридман входит в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Также миллиардер является одним из богатейших людей РФ по версии Forbes.