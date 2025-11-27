МИД РФ прокомментировал визит спецпредставителя США в Москву для переговоров по Украине
Рябков рассказал о попытках спекуляции на контактах по Украине
В Кремле пока нет понимания о дате визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Понимания о дате визита Уиткоффа в РФ нет», — пишет ТАСС со ссылкой на Сергея Рябкова. Он подчеркнул, что программа России будет формировать в зависимости от визита спецпредставителя США. При этом, как отметил Рябков, сейчас Москва видит многократные попытки спекулировать теме контактов Кремля и Белого дома по украинскому конфликту.
Ранее Россия и США согласовали приезд Уиткоффа в Москву. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что спецпредставитель американского лидера посетит столицу уже на грядущей неделе, пишет 360.ru.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
