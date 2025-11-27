Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

МИД РФ прокомментировал визит спецпредставителя США в Москву для переговоров по Украине

Рябков: в Кремле не знают, когда именно спецпредставитель США прилетит в Москву
27 ноября 2025 в 12:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рябков рассказал о попытках спекуляции на контактах по Украине

Рябков рассказал о попытках спекуляции на контактах по Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле пока нет понимания о дате визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Понимания о дате визита Уиткоффа в РФ нет», — пишет ТАСС со ссылкой на Сергея Рябкова. Он подчеркнул, что программа России будет формировать в зависимости от визита спецпредставителя США. При этом, как отметил Рябков, сейчас Москва видит многократные попытки спекулировать теме контактов Кремля и Белого дома по украинскому конфликту. 

Ранее Россия и США согласовали приезд Уиткоффа в Москву. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что спецпредставитель американского лидера посетит столицу уже на грядущей неделе, пишет 360.ru.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал