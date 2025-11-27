ВСУ ударили по энергообъектам в Белгородской области

Украина ударила по российским объектам энергетики Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ ударили ракетами по энергетическим объектам в Белгородской области рано утром 27 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он также отметил, что ситуация остается крайне напряженной, но руководство региона справится с вызовами. По словам губернатора, силы ПВО перехватили воздушные цели. Сейчас власти выясняют масштаб повреждений после очередной атаки.