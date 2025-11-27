Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ВСУ ударили по энергообъектам в Белгородской области

27 ноября 2025 в 12:13
ВСУ ударили ракетами по энергетическим объектам в Белгородской области рано утром 27 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он также отметил, что ситуация остается крайне напряженной, но руководство региона справится с вызовами. По словам губернатора, силы ПВО перехватили воздушные цели. Сейчас власти выясняют масштаб повреждений после очередной атаки.

Целями атак противника, как и прежде, становятся гражданские объекты, не связанные с военной инфраструктурой. В то же время российская армия наносит удары только по военно-производственному комплексу на Украине или тем объектам, которые работают на нужды ВСУ.

