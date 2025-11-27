Почему в России не работает WhatsApp*: что известно об ограничении функций и возможности блокировки

Жители нескольких российских регионов жалуются на сбои в WhatsApp* Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) в России сталкиваются с различными неполадками в работе мессенджера. Сбои в работе WhatsApp фиксировались в нескольких регионах страны. Согласно мониторинговому сервису «Сбой.рф», за 25 и 26 ноября поступило более двух тысяч жалоб на работу мессенджера. Наибольшее количество сообщений о неполадках поступило из регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО):

Приморский край — 10% от общего числа жалоб по стране;

Хабаровский край — 7%;

Иркутская область — 6%;

Сахалин и Амурская область — по 2%;

Забайкальский край — 1%.

О проблемах также сообщают жители Новосибирской области, Москвы, Свердловской области, Кузбасса, Алтая, Красноярского края и других регионов. Почему не работает мессенджер — разберемся в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Какие функции WhatsApp не работают

Пользователи жалуются на следующие проблемы: задержки в отправке и получении текстовых сообщений; проблемы с загрузкой и отправкой медиафайлов (фото, видео, голосовых сообщений); недоступность веб-версии WhatsApp в некоторых регионах; сложности с регистрацией новых аккаунтов и получением SMS-кодов. Кроме того, с августа 2025 года Роскомнадзор ограничил функцию голосовых звонков в WhatsApp, что также повлияло на работу мессенджера.

Причины ограничений

Представители Роскомнадзора объясняют ограничения работы WhatsApp необходимостью противодействия мошенникам и вербовщикам. В августе 2025 года были заблокированы голосовые звонки, а в октябре введены дополнительные меры по частичному ограничению работы мессенджера.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов указал на то, что WhatsApp не соблюдает законодательство РФ, не выполняет требования регулирующих органов и работает в ущерб интересам государства и его граждан. Кирьянов подчеркнул, что постоянные сбои в работе платформы и утечки данных делают использование WhatsApp небезопасным. По его мнению, у владельцев мессенджера была возможность установить законные отношения с российскими властями, однако они не воспользовались ею. В связи с этим политик поставил под сомнение целесообразность дальнейшего функционирования данного мессенджера на территории России.

Член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин выразил обеспокоенность в связи с использованием альтернативных методов авторизации в WhatsApp. По его мнению, такие способы входа в сервис представляют угрозу для российских пользователей из-за риска утечки личных данных. Разрешение использовать электронную почту для входа в мессенджер является попыткой сохранить аудиторию в России. Немкин считает, что компания маскирует свои действия под меры по усилению безопасности, тогда как на самом деле предлагает обходные пути стандартных процедур авторизации.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что решение Роскомнадзора о частичном ограничении голосовых вызовов WhatsApp принесло положительные результаты. По его словам, после введения ограничений заметно уменьшилось число случаев мошенничества, осуществляемого через мессенджер.

Заблокируют ли WhatsApp в России окончательно

На ноябрь 2025 года WhatsApp не заблокирован полностью, но его работа ограничена. В Госдуме и Роскомнадзоре неоднократно высказывали позицию о возможности полной блокировки в будущем. Среди аргументов в пользу блокировки называют: системные нарушения законодательства РФ; риски для безопасности данных пользователей; использование мессенджера в мошеннических схемах.

Продолжение после рекламы

Однако официальных заявлений о полной блокировке пока не поступало. В то же время власти активно продвигают альтернативные российские мессенджеры (например, Max), которые входят в «белый список» и могут работать даже при ограничениях интернета.

Дополнительные факторы

Помимо ограничений со стороны Роскомнадзора, часть проблем может быть связана с техническими неполадками. Также стоит учесть, что в некоторых регионах сбои более выражены, чем в других, что может быть связано с местными особенностями инфраструктуры. На фоне ограничений растет популярность российских мессенджеров и сервисов, таких как Telegram, Max, «ВКонтакте».