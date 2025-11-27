Politico: Европа рассматривает кибернападение на Россию

Европа планирует провести незапланированные учения НАТО и кибернападения на Россию в ответ на бездоказательные «атаки» со стороны Москвы. Об этом сообщают СМИ.

«Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак... Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО», — пишут иностранные СМИ со ссылкой на европейских чиновников. Сообщение приводит «РИА Новости». Подробностей о том, как будет выглядеть план Европы, как сообщают иностранные издания, пока нет. Газета Telegraph в октября сообщала о предложении Эстонии провести учения НАТО, которые будут включать в себя отработку применения ядерного оружия.