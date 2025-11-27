Politico: Европа рассматривает кибернападение на Россию
Европа бездоказательно оправдывает свой план кибератак соответствующими действиями Москвы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Европа планирует провести незапланированные учения НАТО и кибернападения на Россию в ответ на бездоказательные «атаки» со стороны Москвы. Об этом сообщают СМИ.
«Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак... Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО», — пишут иностранные СМИ со ссылкой на европейских чиновников. Сообщение приводит «РИА Новости». Подробностей о том, как будет выглядеть план Европы, как сообщают иностранные издания, пока нет. Газета Telegraph в октября сообщала о предложении Эстонии провести учения НАТО, которые будут включать в себя отработку применения ядерного оружия.
С января 2026 года вступает в силу обязательная передача информации о компьютерных атаках и инцидентах в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации их последствий (ГосСОПКА, принадлежит ФСБ). Инициатива подразумевает под собой постоянное информирование ведомства. Передавать информацию будут обязаны субъекты критической информационной инфраструктуры.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.