Три самолета не смогли приземлиться в Екатеринбурге

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Аэропорт
Вечером 8 января на запасные аэродромы ушли пять самолетовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три самолета из-за погодных условий в Екатеринбурге не смогли совершить посадку в аэропорту Кольцово. Об этом «URA.RU» сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы», — рассказал он. Борт, летевший из Салехарда отправился в Тюмень, из Санкт-Петербурга — в Челябинск, из Новосибирска — в Пермь. Позже Клименских сообщил, что в Кольцово начали садиться самолеты.

Вечером 8 января Кольцово перестал принимать самолеты из-за тумана. Пять рейсов ушли на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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