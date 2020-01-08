Три самолета не смогли приземлиться в Екатеринбурге

Вечером 8 января на запасные аэродромы ушли пять самолетов
Три самолета из-за погодных условий в Екатеринбурге не смогли совершить посадку в аэропорту Кольцово. Об этом «URA.RU» сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.
«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы», — рассказал он. Борт, летевший из Салехарда отправился в Тюмень, из Санкт-Петербурга — в Челябинск, из Новосибирска — в Пермь. Позже Клименских сообщил, что в Кольцово начали садиться самолеты.
Вечером 8 января Кольцово перестал принимать самолеты из-за тумана. Пять рейсов ушли на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск.