В Екатеринбурге самолеты не смогли сесть из-за тумана

Аэропорт Екатеринбурга накрыл туман
Сегодня вечером аэропорт Кольцово в Екатеринбурге перестал принимать самолеты из-за тумана. Об этом «URA.RU» сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.
«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге пять рейсов ушли на запасные аэродромы: в Тюмень рейсы из Москвы S7-1175 и N4-373, а также U6-2932 из Симферополя и U6-2890 из Оша, в Челябинск — рейс FV-5604 из Сочи», — заявил Клименских. По его словам, сейчас работа аэропорта приходит в норму. «Если вы обратите внимание на табло, самолеты уже садятся», — пояснил он.