В Екатеринбурге самолеты не смогли сесть из-за тумана

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, аэропорт, кольцово, терминал, нелетная погода, туман
Аэропорт Екатеринбурга накрыл туманФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сегодня вечером аэропорт Кольцово в Екатеринбурге перестал принимать самолеты из-за тумана. Об этом «URA.RU» сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге пять рейсов ушли на запасные аэродромы: в Тюмень рейсы из Москвы S7-1175 и N4-373, а также U6-2932 из Симферополя и U6-2890 из Оша, в Челябинск — рейс FV-5604 из Сочи», — заявил Клименских. По его словам, сейчас работа аэропорта приходит в норму. «Если вы обратите внимание на табло, самолеты уже садятся», — пояснил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
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