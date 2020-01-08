Россия открыла новый маршрут доставки газа на Запад

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли «Турецкий поток» Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли «Турецкий поток», с помощью которого Россия будет поставлять газ в Восточную Европу и Турцию. Также на мероприятии присутствовали президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, сообщает RT.

«Это является важным событием не только для России и Турции, но и для всей Южной Европы», — заявил президент на торжественной церемонии запуска «Турецкого потока». Эрдоган при этом отметил, что Россия на данный момент является лидером среди стран — поставщиков газа в Турцию. По его словам, Москва показывает «образцовое сотрудничество» в этом проекте, уточняет агентство Nation News.

Перед открытием Путин и Эрдоган провели переговоры, которые продлились больше полутора часов. Российский президент анонсировал множество других проектов, а Эрдоган, в свою очередь, назвал Путина другом, сообщает «Пятый канал».

Газопровод «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря. Его мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров. Строительство потока было вызвано напряженными отношениями с Украиной, которая выполняла функции транзита газа в другие страны, в том числе в Восточную и Южную Европу.