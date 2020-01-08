Суд не нашел нарушений в действиях водителя Фото: depositphotos.com

Жительница Тюменской области Екатерина Данекина требует привлечь к ответственности сотрудников ГИБДД, которые грубо обращались с ней и ее мужем во время проверки документов. Конфликт с инспекторами женщина записала на видео. В пресс-службе регионального управления ГИБДД с такой трактовой инцидента не согласны.

По словам Данекиной, вечером 5 января муж на своем Daewoo Matiz забрал ее с праздника вместе с двумя подругами. Сотрудники ГИБДД остановили машину в районе поселка Успенка. Как утверждает Данекина, инспекторы силой вытащили мужа из-за руля и начали избивать. После этого досталось и самой женщине. «Инспекторы написали, что мы оказывали сопротивление, что я чуть ли не дралась с ними, отбирала документы. Хотя такого вообще не было. Я сняла побои, после случившегося у меня остались синяки», — цитирует Данекину портал «72.ру».

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, автомобиль был остановлен в рамках рейда по выявлению нетрезвых водителей. «В салоне Daewoo Matiz ощущался запах алкоголя. На требования инспекторов выйти из машины водитель периодически нажимал педаль газа. В это время нетрезвые пассажирки начали провоцировать конфликт с сотрудниками ГИБДД», — сообщили в ведомстве.