Реформа в Следственном комитете РФ затронет одно из структурных подразделений ведомства. По поручению главы СК Александра Бастрыкина изучается возможность ликвидации транспортных подразделений.
Согласно документу, поступившему в редакцию «URA.RU», по распоряжению Бастрыкина создана рабочая группа для проработки вопроса «целесообразности дальнейшего функционирования следственных управлений на транспорте СК в системе Следственного комитета».
«Проводить по поручению руководителей рабочей группы проверку и анализ служебной деятельности следственных управлений на транспорте. Представлять руководителю рабочей группы предложения по вопросу целесообразности дальнейшего функционирования следственных управлений на транспорте СК в системе Следственного комитета»», — сказано в распоряжении Александра Бастрыкина.
Руководителям СУ на транспорте СК РФ приказано оказывать содействие рабочей группе и оперативно предоставлять требуемую информацию. Выводы о необходимости дальнейшего существования транспортного управления в СК должны быть готовы к 14 февраля. Реформа Следственного комитета была анонсирована ранее, при этом Александр Бастрыкин заявил, что не исключает, что СК может вернуться обратно в состав прокуратуры.
В Уральском СУ на транспорте СКР не комментируют приказ руководства. О распоряжении им стало известно в последних числах декабря, и сотрудники ушли на новогодние каникулы далеко не в праздничном настроении: они не знают, что их ждет в случае ликвидации ведомства. Редакция «URA.RU» направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с транспортным управлением в пресс-службу СК РФ.