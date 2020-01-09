В Госдуме хотят освободить ветеранов войны от платы за жилье и коммуналку

Участников Великой Отечественной войны могут освободить от всех коммунальных платежей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Участников Великой Отечественной войны предложили освободить от платы за коммунальные услуги и капремонт. Соответствующий законопроект в Госдуму внес депутат Андрей Кузьмин.

«К наступающей годовщине 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны необходимо отдать дань уважения и закрепить в законе касающиеся всех оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны такой льготы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат предлагает освободить ветеранов от платы за пользование жилым помещением и его содержание и взноса за капремонт, пишет News.ru . Также Кузьмин хочет освободить их от оплаты коммунальных услуг, в том числе за горячую и холодную воду, электричество, отопление, газ и вывоз мусора.

Для реализации таких мер поддержки ветеранов потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета, отмечает автор законопроекта. Для этого в 2020 году субвенции регионам должны быть увеличены на 577,5 млн рублей, а в 2021-м — на 540,6 млн рублей.