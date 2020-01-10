В Югре обстреляли охранника нефтяного месторождения

Сейчас стрелков ищет полиция Фото: Flickr

На Самотлорском месторождении неизвестными, которые, как подозревается, пытались украсть нефть, был обстрелян сотрудник службы безопасности АО «Самотлорнефтегаз». Об этом «URA.RU» сообщил осведомленный источник в силовых структурах ХМАО.

«Вчера около полуночи поступила информация о том, что на нефтепроводе Самотлорского месторождения упало давление. В ходе проверки были обнаружены автоцистерна „КАМАЗ“ и легковой автомобиль „Нива“, в котором находились люди. По словам сотрудника ЧОП, при попытке их задержать один из них выстрелил в сотрудника частного охранного предприятия», — описал события инсайдер.

После этого машина скрылась с места происшествия. Ее, как и людей в ней, сейчас ищут силовики. Пострадавшему сотруднику ЧОП оказана медицинская помощь — у него обнаружены ссадины и кровоподтеки.

Официально в полиции факт стрельбы не подтверждают, но и не опровергают, добавляя, что следственные мероприятия только начались. Источник в правоохранительных органах не смог пояснить, успели ли злоумышленники установить оборудование для кражи нефти. В пресс-службе УМВД по ХМАО журналисту «URA.RU» заявили, что по факту получения телесных повреждений сотрудником службы безопасности компании «Самотлорнефтегаз» проводится проверка. Уголовное дело еще не возбуждено.

В пресс-службе АО «Самотлорнефтегаз», дочернего предприятия ПАО «НК «Роснефть», от каких-либо комментариев пока воздержались.