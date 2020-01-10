09 января 2020
08 января 2020

Названы самые популярные и редкие имена в Челябинской области в 2019 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выписка из роддома. Екатеринбург, роддом, двойняшки, материнский капитал, дети, девочка, мальчик, младенец, новорожденные
Чаще всего в прошедшем году приходилось выбирать имена для мальчиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самыми популярными именами, которые давали родившимся детям южноуральцы в 2019 году, стали Артем и Виктория. Об этом сообщили «URA.RU» в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

«Вслед за Артемами по популярности следуют Михаилы, Александры, Максимы и Матвеи. Родившихся в прошедшем году девочек чаще всего называли Викториями. Далее следуют имена София, Анна, Мария и Алиса», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Наталья Ветхова. Самыми редкими мужскими именами стали Эраст, Остап и Борислав. Женскими — Любава, Прасковья и Варя (не Варвара).

«В 2019 году доля первенцев среди новорожденных составила 37%, вторых детей — 39%. Еще 17% малышей стали в семьях уже третьими. Мальчиков родилось больше, чем девочек — 51,23%», — добавили также в госкомитете.

Предпочтения южноуральцев в выборе имен отчасти совпали с общероссийскими. По данным Единого реестра ЗАГС, самыми популярными именами мальчиков в 2019 году в стране стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван. У девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. В список самых редких мужских имен 2019 года вошли Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а женских — Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...