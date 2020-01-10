Названы самые популярные и редкие имена в Челябинской области в 2019 году

Самыми популярными именами, которые давали родившимся детям южноуральцы в 2019 году, стали Артем и Виктория. Об этом сообщили «URA.RU» в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.
«Вслед за Артемами по популярности следуют Михаилы, Александры, Максимы и Матвеи. Родившихся в прошедшем году девочек чаще всего называли Викториями. Далее следуют имена София, Анна, Мария и Алиса», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Наталья Ветхова. Самыми редкими мужскими именами стали Эраст, Остап и Борислав. Женскими — Любава, Прасковья и Варя (не Варвара).
«В 2019 году доля первенцев среди новорожденных составила 37%, вторых детей — 39%. Еще 17% малышей стали в семьях уже третьими. Мальчиков родилось больше, чем девочек — 51,23%», — добавили также в госкомитете.
Предпочтения южноуральцев в выборе имен отчасти совпали с общероссийскими. По данным Единого реестра ЗАГС, самыми популярными именами мальчиков в 2019 году в стране стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван. У девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. В список самых редких мужских имен 2019 года вошли Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а женских — Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.