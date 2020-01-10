Пермяки в 2019 году называли своих детей в честь героев фильмов и сериалов

Пермяки в 2019 году часто называли своих детей в честь героев фильмов, сериалов и книг, а также давали им библейские и старинные имена, рассказали в пресс-службе мэрии Перми. При этом самыми популярными, по данным пермских отделов ЗАГС, оказались имена Александр и Софья.
Мальчикам в 2019 году пермяки давали имена Тео, Ратмир, Анри, Гектор, Адиль и Пересвет. Девочек называли Рохини Мира, Жанна-Мишель, Ангела-Божена, Доминика, Айлин, Лаур и Теона. При этом традиционные имена (Николай, Татьяна, Нина и Светлана) в последнее время стали менее популярны и их дают детям лишь несколько раз в год.
«Имена Александр и София сохраняют лидирующие позиции не только в Перми, но и в целом в России на протяжении уже нескольких лет», — сообщает пресс-служба городской администрации. Пермские мальчики в прошлом году чаще всего получали имя Александр, Марк, Федор, Артем, Максим, Михаил и Роман, девочки — Алиса, Анна, София, Мария, Полина, Варвара и Виктория.
«URA.RU» рассказывало, что россияне в 2019 году чаще всего своих детей называли Артемами и Софьями. Чаще всего новорожденные становятся первенцами или вторым ребенком в семье.