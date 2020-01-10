Шоумен сыграл свадьбу на Мальдивах Фото: Александр Ревва, Instagram

Российский шоумен, комик и резидент Comedy Club Александр Ревва женился в четвертый раз. Видео со свадебной церемонии на Мальдивах артист опубликовал в Instagram.

«Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться», — подписал видео Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков.

Женой Александра Реввы вновь стала его законная супруга, дизайнер Анжелика. Они женаты с 2007 года, однако, периодически проводят новую свадебную церемонию, чтобы признаться друг другу в чувствах. Анжелика Ревва также опубликовала в Instagram пост, посвященный торжеству. В нем она показала несколько свадебных фотографий и написала, что стала женой Александра Реввы уже в четвертый раз.

Из гостей на свадьбе присутствовали дочери Александра и Анжелики — шестилетняя Амелия и тринадцатилетняя Алиса.

Шоумен Александр Ревва родился в Донецке в сентябре 1974 года. Свою карьеру он начал в 1995 году с участия в команде КВН «ДонГАУ», позже в команде «Утомленные солнцем». В 2003 году вместе с командой выиграл Высшую лигу КВН, в 2006-м стал участвовать в Comedy Club после удачного номера с Михаилом Галустяном.