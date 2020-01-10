Мэрия Екатеринбурга назначила ответственных за уборку снега и нашла аутсайдеров

Мэрия Екатеринбурга назначила районы ответственными за уборку снега Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил райадминистрации ответственными за уборку снега на большинстве объектов улично-дорожной сети. Как сообщили «URA.RU» источники в администрации города, с работами по уборке снега на текущий момент не справляются четыре района — Октябрьский, Кировский, Ленинский и Орджоникидзевский.

«В целом большое число проблем [с уборкой снега] — в Октябрьском, Кировском, Ленинском и Орджоникидзевском районах. Вопросы в основном к организации труда — все ресурсы [для хорошей уборки снега] есть, нужно только умело ими пользоваться», — объяснил «URA.RU» высокопоставленный сотрудник мэрии.

Согласно постановлению Высокинского от 28 декабря, районные администрации отвечают за уборку снега на автодорогах, парковках, тротуарах, пешеходных дорожках и остановках общественного транспорта. За управляющими компаниями и ТСЖ остаются дворовые территории и внутриквартальные проезды, сообщили в пресс-службе администрации.

Главам «проблемных» районов дали около месяца на исправление ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 11 января запланирован очередной рейд Высокинского по уборке города от снега. Несмотря на низкое качество работ, главам отстающих районов дадут время на исправление ситуации, отметил другой собеседник агентства. «Вряд ли именно по итогам этого объезда будут приняты кадровые решения. Ожидается, что через две недели районы получат дополнительную технику, еще около двух недель они с ней поработают, и уже потом будут сделаны какие-то выводы», — описал чиновник.

В апреле 2019 года по итогам аналогичных рейдов Высокинский не стал увольнять глав районов, однако руководителям Октябрьского и Орджоникидзевского районов — Роману Рудометову и Роману Кравченко соответственно — были объявлены выговоры. Также санкции были применены к их заместителям и некоторым сотрудникам администрации других районов.