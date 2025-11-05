Ребенка погибшего свердловчанина на СВО лишили 1,5 млн рублей
Мать слишком поздно обратилась за выплатой
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ребенка погибшего участника спецоперации на Украине оставили без единовременной выплаты в 1,5 миллиона рублей. За соцподдержкой обратилась его мать, однако ей отказали из-за нарушения сроков, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Управлением социальной политики принято решение об отказе в назначении единовременной выплаты в связи с пропуском установленного для обращения 12-месячного срока с момента гибели участника спецоперации», — пояснили в ведомстве. Вся сумма полагалась ребенку.
Тогда жена военнослужащего обратилась в прокуратуру. После проверки правоохранители обратились в суд с требованием восстановить пропущенный срок и выплатить деньги. Вскоре семья получила 1,5 миллиона рублей.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
