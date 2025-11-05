Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Ребенка погибшего свердловчанина на СВО лишили 1,5 млн рублей

05 ноября 2025 в 10:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мать слишком поздно обратилась за выплатой

Мать слишком поздно обратилась за выплатой

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ребенка погибшего участника спецоперации на Украине оставили без единовременной выплаты в 1,5 миллиона рублей. За соцподдержкой обратилась его мать, однако ей отказали из-за нарушения сроков, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Управлением социальной политики принято решение об отказе в назначении единовременной выплаты в связи с пропуском установленного для обращения 12-месячного срока с момента гибели участника спецоперации», — пояснили в ведомстве. Вся сумма полагалась ребенку.

Тогда жена военнослужащего обратилась в прокуратуру. После проверки правоохранители обратились в суд с требованием восстановить пропущенный срок и выплатить деньги. Вскоре семья получила 1,5 миллиона рублей.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал