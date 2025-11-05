Сколько будет идти снег в Екатеринбурге: прогноз погоды на три дня

В Екатеринбурге снег будет таять из-за оттепели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области в ближайшее время продолжит идти снег, который на части региона будет таять. Каких сюрпризов ждать уральцам от погоды, URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«На севере области интенсивных оттепелей не будет, поэтому там снег может какое-то время полежать. А на юге растает, потому что ближайшие дни — завтра-послезавтра — будут с положительной температурой», — объяснила Шепоренко.

В Екатеринбурге снег будет сыпать в течение среды, 5 ноября, и ночью 6 ноября. Но поскольку наступило потепление, снег будет таять, образуя слякоть. Так, 5 числа ночью ожидается -5...-7, днем 0...+2 градуса. 6 ноября ночью будет 0...+2, днем +1...+3 градуса. 7 ноября ночью также будет 0...+2, а днем +2...+4 градуса.

