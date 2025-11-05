Свердловские работодатели бросились искать вахтовиков
Зарплаты вахтовиков выросли на 9%
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В Свердловской области с начала 2025 года спрос на вахтовиков вырос в два раза. Так, за третий квартал было открыто 14 тысяч подобных вакансий, что в два раза больше, чем в первом квартале того же года, рассказали URA.RU аналитики HH.RU.
«Чаще всего на вахту искали местных соискателей с квалификацией разнорабочего (18% от всех предложений), машиниста (11%), сварщика (10%), водителя (9%), электромонтажника (6%), монтажника (5%), слесаря, сантехника, маляра, штукатура (по 4%), токаря, фрезеровщика, шлифовщика (3%), повара, пекаря, кондитера (2)», — пояснили там. Отмечается, что все чаще работу на вахте стали предлагать врачам.
Средняя зарплата свердловских вахтовиков в третьем квартале составила 164,7 тысячи рублей, что в 2,2 раза выше среднего уровня по региону (74,6 тысячи рублей). С начала года зарплаты в этой сфере выросли на 6%, прибавив девять тысяч рублей.
Наиболее высокооплачиваемыми специалистами на вахте стали сварщики с зарплатой в 258 тысяч рублей, геодезисты (201,4 тысячи), водители (201 тысяча), инженеры по наладке и испытаниям (200 тысяч), начальники смены и мастера участка (198 тысяч). Также в топ-10 по уровню дохода вошли машинисты (185 тысяч), прорабы и мастера строительно-монтажных работ (185 тысяч).
