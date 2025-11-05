Свердловские работодатели бросились искать вахтовиков

Зарплаты вахтовиков выросли на 9% Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Свердловской области с начала 2025 года спрос на вахтовиков вырос в два раза. Так, за третий квартал было открыто 14 тысяч подобных вакансий, что в два раза больше, чем в первом квартале того же года, рассказали URA.RU аналитики HH.RU.

«Чаще всего на вахту искали местных соискателей с квалификацией разнорабочего (18% от всех предложений), машиниста (11%), сварщика (10%), водителя (9%), электромонтажника (6%), монтажника (5%), слесаря, сантехника, маляра, штукатура (по 4%), токаря, фрезеровщика, шлифовщика (3%), повара, пекаря, кондитера (2)», — пояснили там. Отмечается, что все чаще работу на вахте стали предлагать врачам.

Средняя зарплата свердловских вахтовиков в третьем квартале составила 164,7 тысячи рублей, что в 2,2 раза выше среднего уровня по региону (74,6 тысячи рублей). С начала года зарплаты в этой сфере выросли на 6%, прибавив девять тысяч рублей.

Продолжение после рекламы