В Екатеринбурге утром 5 ноября на станции метро «Ботаническая» внезапно встали вагоны, а пассажиров высадили. При этом люди остались скапливаться на станции, рассказал URA.RU читатель.

«На „Ботанической“ сейчас поезд встал из-за того, что кто-то пакет забыл. Полная станция народу», — сказал собеседник. Он добавил, что вскоре пассажиров запустили обратно, но влезли не все.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. Ответ будет опубликован, как только поступит.

