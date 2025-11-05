Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

Пассажиров экстренно высадили из вагонов в метро Екатеринбурга. Фото

05 ноября 2025 в 09:36
В одном из вагонов нашли бесхозный пакет

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге утром 5 ноября на станции метро «Ботаническая» внезапно встали вагоны, а пассажиров высадили. При этом люди остались скапливаться на станции, рассказал URA.RU читатель.

«На „Ботанической“ сейчас поезд встал из-за того, что кто-то пакет забыл. Полная станция народу», — сказал собеседник. Он добавил, что вскоре пассажиров запустили обратно, но влезли не все.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото: читатель URA.RU

