«Первоначально удар в столб пришелся на сторону водителя, а пассажира ударило в дерево. Второй с резаными ранами лица от госпитализации отказался. Машина с молодыми людьми быстро летела, и ее занесло», — сказал собеседник. От столкновения выбило забор частного сектора, который упал на припаркованную «Ниву».