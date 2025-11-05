Логотип РИА URA.RU
Молодой екатеринбуржец не справился с заносом и насмерть разбился в ДТП. Фото

05 ноября 2025 в 11:50
На месте ЧП работают инспекторы

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Объездной дороге возле Академического района Екатеринбурга утром 5 ноября 25-летний водитель насмерть разбился, не справившись с заносом автомобиля. Еще пострадал 19-летний пассажир, рассказал URA.RU очевидец.

«Первоначально удар в столб пришелся на сторону водителя, а пассажира ударило в дерево. Второй с резаными ранами лица от госпитализации отказался. Машина с молодыми людьми быстро летела, и ее занесло», — сказал собеседник. От столкновения выбило забор частного сектора, который упал на припаркованную «Ниву».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию города. Там пояснили, что на месте работают инспекторы ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: ИА «Ночные новости»

