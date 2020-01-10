Росстат рассказал, как подорожали продукты первой необходимости в 2019 году

Крупы и бобовые за год подорожали на 12% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Потребительские цены в России выросли на 3% в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росстата. По итогам 2018 года подорожание составило 4,3%.

«В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 года — 103,0%», — отмечается в данных Росстата.

Больше всего в 2019 году подорожали крупы и бобовые — на 12%, на втором месте куриное яйцо — на 9%. Также выросли цены на хлеб (+7,7%), сливочное масло (+7,6%) и мясо и птицу (+7%). Цены на макаронные изделия поднялись на 6,2%, а на молочную продукцию и молоко на 5,3%. Рыба и морепродукты подорожали на 4,9%, овощи — на 4,8%. Меньше всего выросли цены на сахар (+2%), алкоголь (+1,6%) и подсолнечное масло (+0,1%).

Как писало «URA.RU», продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отметила резкий рост цен на продукты во всем мире. В организации отметили, что больше всего за один квартал подорожали пальмовое масло, сахар и молочные продукты.