Продукты становятся дороже во всем мире (архивный снимок) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В мире начался стремительный рост цен на целый ряд продуктов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опасается, что удорожание еды к концу года достигнет рекордных отметок.

С учетом инфляции цены на продукты стали дороже на 7,3% всего за один квартал. В организации отметили, что больше всего подорожали пальмовое масло, сахар и молочные продукты. Как пишет « Коммерсант », влияние на стоимость этих продуктов оказала «энергетическая альтернатива»: рост цен на нефть увеличил спрос на масла и сахарное сырье со стороны производителей биодизеля и биоэтанола.

Рост реальных цен на продукты в декабре составил 42% к показателям 2002—2004 годов (в среднем 2,6% в год за 16 лет). Индекс цен ФАО на растительные масла составил 164,7 процентных пункта в декабре, рост показал 9,4%. Индекс ФАО цен на мясо в декабре в годовом выражении увеличился на 18% (175,8 п. п.), на молочную продукцию 3% выше, чем по итогам 2018 года (199 п. п.), а также на сахар на 4,8% выше ноябрьского показателя (190п.п.)

Для России индексы ФАО могут стать индикатором положения беднейших слоев населения. Ранее сотрудники Института народнохозяйственного прогнозирования РАН заявили, что у половины россиян на покупку продовольствия уходит более 40% потребительских расходов, а у 90% домашних хозяйств — более 25%. Специальсты отмечают, что внутренний рынок продовольствия в России достаточно открыт мировому, чтобы колебания цен в пределах нескольких процентных пунктов существенно влияли на положение бедных.