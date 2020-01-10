В России выросли тарифы на жилье и коммуналку

В среднем по стране коммунальные услуги выросли в цене на 5,1%
В 2019 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в среднем выросли на 4,3%. Такие показатели приводит Росстат.
«Стоимость жилищных услуг выросла на 3,1%, коммунальных — на 5,1%», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Росстата. Больше всего выросла плата за водоотведение — 6%. Подорожали такие услуги, как холодное (5%) и горячее (4,1%) водоснабжение, электричество (4,2%), отопление (4%) и газ (3,7%).
Средний рост тарифов на ЖКХ в 2019 году опередил показатели инфляции. В прошлом году ее уровень составил 3%. В 2018 при повышении тарифов в 3,7% инфляция составила 4,3%.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что в 2020 году в среднем по России тарифы ЖКХ вырастут на 4%, передает «Царьград».