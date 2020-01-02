Российские ученые нашли способ снизить платежи за воду

Российские ученые разработали устройство, способное существенно снизить платежи за воду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали систему регулировки уровня подачи чистой воды, которая позволит россиянам тратить гораздо меньше воды и, соответственно, снизить траты на жилищно-коммунальные услуги.

«Устройство работает на основе ультразвука — он зондирует уровень воды в резервуарах и передает данные на пульт управления», — пишет «Российская газета». Придуманное устройство также может автоматически обеспечить плавный пуск и регулируемую остановку двигателей насоса — по мнению разработчиков, это снизит износ коммуникаций и поможет избежать протечек. За счет этого, как предполагается, довольно существенно сократятся потери воды и электроэнергии.

Авторы разработки посчитали, что при внедрении автоматизированной системы город сможет снизить энергозатраты на 90 процентов, а также уменьшить сумму платежа для потребителей услуг ЖКХ.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в России определять, как в регионе будут начисляться счета за горячую воду, теперь будут губернаторы. Соответствующее постановление правительства РФ, принятое в конце ноября, вступило в силу в середине декабря. Данный документ наделяет губернатора региона или уполномоченного им органа правом решать, в каком виде (однокомпонентном или двухкомпонентном) в субъекте РФ будут устанавливаться тарифы на горячую воду в закрытой системе. Ожидается, что эти изменения могут довольно сильно отразиться на суммах, которые граждане будут платить за горячую воду.