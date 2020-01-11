Меркель заявила, что «Северный поток — 2» должен быть достроен

По словам канцлера Германии, Европа выиграет от строительства «Северного потока — 2» Фото: Aleph_Wikipedia

Проект «Северный поток — 2» должен быть завершен, а Германия и другие европейские страны только выиграют от его строительства. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент «URA.RU».

«При всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем строительство, как и раньше», — заявила Меркель, назвав «Северный поток — 2» экономическим проектом. В ответ Путин заявил, что Россия ценит позицию ФРГ по данному вопросу.

По словам главы государства, Россия достроит проект без привлечения партнеров. Однако сроки окончания строительства трубопровода могут быть сдвинуты на несколько месяцев. При этом Путин уточнил, что проект заработает в конце этого года или начале следующего.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу с европейскими потребителями. В декабре лидер США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».