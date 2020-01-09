08 января 2020

Россия готова достроить «Северный поток-2» самостоятельно

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа., газ
Укладкой труб для «Северного потока-2» может заняться российское судно «Академик Черский»Фото: media.gazprom-neft.ru

Россия может закончить строительство газопровода «Северной поток-2» своими силами. Такое мнение высказал генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По мнению эксперта, к работе, возможно, вернется швейцарский трубоукладчик Allseas, который ранее объявил об остановке работ из-за угроз санкций от США. «Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — „Академик Черский“», — сказал специалист в интервью газете «Известия».

Эксперты издания отмечают, что сейчас строительство газопровода задержалось, однако сроки изменились некритично. Специалисты сходятся во мнении, что в любом случае «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию уже в этом году вне зависимости от того, вернется ли к работе Allseas.

Ранее лидер США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Он предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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