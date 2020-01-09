Россия готова достроить «Северный поток-2» самостоятельно

Россия может закончить строительство газопровода «Северной поток-2» своими силами. Такое мнение высказал генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
По мнению эксперта, к работе, возможно, вернется швейцарский трубоукладчик Allseas, который ранее объявил об остановке работ из-за угроз санкций от США. «Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — „Академик Черский“», — сказал специалист в интервью газете «Известия».
Эксперты издания отмечают, что сейчас строительство газопровода задержалось, однако сроки изменились некритично. Специалисты сходятся во мнении, что в любом случае «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию уже в этом году вне зависимости от того, вернется ли к работе Allseas.
Ранее лидер США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Он предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.