На Украине предложили отметить юбилей сожжения Москвы

На Украине предложили отпраздновать 450 лет со дня сожжения Москвы. Такую идею на своей странице в Facebook озвучил бывший депутат Верховной рады и лидер запрещенного на территории РФ «Меджлиса» Рефат Чубаров.
Он отметил, что 3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. «Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?», — обратился Чубаров к пользователям соцсети. В комментариях люди начали предлагать «установить памятник Девлет-Герею» и «выпустить серию почтовых марок».
Поход хана на Русь состоялся в 1571 году. В результате боев начался крупнейший для Москвы пожар. Из-за сильного ветра и жары сгорело большое количество построек. Однако Кремль остался целым.
В декабре 2019 года Чубаров заявил, что намерен провести масштабный «марш на Крым». Однако он подчеркнул, что акция не призывает к военному нападению на полуостров. В разговоре с «URA.RU» он рассказал, что считает вхождение Крыма в состав РФ незаконным.