Россиянам с судимостью запретят работать в такси

Министерство транспорта РФ разрабатывает пакет законопроектов, которые запретят россиянам с судимостью работать таксистами. Нормы, усиливающие требования к таксистам, могут быть внесены в правительство уже в июле.
«Инициатива направлена на то, чтобы сделать такси и в целом общественный транспорт безопаснее», — рассказал «Российской газете» адвокат Вячеслав Голенев. При этом он уточнил, что распространить ограничение стоит только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности, в том числе преступления сексуального характера. По мнению адвоката, пассажир вряд ли испугается осужденного за экономические преступления.
В ноябре Минтранс РФ предложил запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси, напоминает «