Россиянам с судимостью запретят работать в такси

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, такси, венгрия, taxi
Нормы могут быть внесены в правительство уже в июлеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство транспорта РФ разрабатывает пакет законопроектов, которые запретят россиянам с судимостью работать таксистами. Нормы, усиливающие требования к таксистам, могут быть внесены в правительство уже в июле.

«Инициатива направлена на то, чтобы сделать такси и в целом общественный транспорт безопаснее», — рассказал «Российской газете» адвокат Вячеслав Голенев. При этом он уточнил, что распространить ограничение стоит только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности, в том числе преступления сексуального характера. По мнению адвоката, пассажир вряд ли испугается осужденного за экономические преступления.

В ноябре Минтранс РФ предложил запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси, напоминает «Царьград». Инициативу одобрили в Госдуме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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