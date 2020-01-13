Экс-владельца центра Mercedes в Тюмени пытается спасти от банкротства бывшая жена

Бывшая супруга банкрота ранее не дала провести продажу его имущества Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семья экс-совладельца единственного в Тюменской области дилерского центра Mercedes Зураба Арудова пытается оспорить действия финансового управляющего, который ведет банкротство предпринимателя. Речь идет о сделках на общую сумму 39 млн рублей, которые ранее были взысканы с бывших партнеров Арудова.

Согласно данным, опубликованным в Едином реестре сведений о банкротстве, экс-супруга предпринимателя Альвина Арудова подала иски об оспаривании двух сделок, которые провел финансовый управляющий Игорь Лукашенок. Первая была совершена в 2018 году — тогда Лукашенок смог через суд добиться возврата в конкурсную массу 11,6 млн рублей с компании ООО «Спецмонтаж». А в 2019 году управляющий обязал ранее принадлежавшую бизнесмену компанию ООО «Астерион» (теперь ею владеет бывший партнер банкрота Георгий Алманов) вернуть 27,6 млн рублей.

Экс-супруга Зураба Арудова не первый раз пытается помешать банкротству бывшего мужа — ранее Игорь Лукашенок был вынужден остановить торги по продаже двух элитных автомобилей Mercedes из-за бракоразводного процесса. Связаться с ней и финансовым управляющим «URA.RU» не удалось.

Сам Зураб Арудов был осужден на 3,5 года лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он по поддельным документам заложил в банк совместный с Георгием Алмановым (холдинг «Абсолют») дилерский центр Mercedes «Адонис-Авто». Партнер Арудова потерял 52 млн рублей, а самому бизнесу был нанесен ущерб в размере 300 млн рублей. Сейчас «Адонис-Авто» работает под брендом «Астерион» и полностью принадлежит Георгию Алманову. Зураб Арудов был признан банкротом по иску «Сургутнефтегазбанка» в декабре 2017 года.