12 января 2020
11 января 2020
10 января 2020
09 января 2020

Экс-владельца центра Mercedes в Тюмени пытается спасти от банкротства бывшая жена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
Бывшая супруга банкрота ранее не дала провести продажу его имуществаФото: Анна Майорова © URA.RU

Семья экс-совладельца единственного в Тюменской области дилерского центра Mercedes Зураба Арудова пытается оспорить действия финансового управляющего, который ведет банкротство предпринимателя. Речь идет о сделках на общую сумму 39 млн рублей, которые ранее были взысканы с бывших партнеров Арудова.

Согласно данным, опубликованным в Едином реестре сведений о банкротстве, экс-супруга предпринимателя Альвина Арудова подала иски об оспаривании двух сделок, которые провел финансовый управляющий Игорь Лукашенок. Первая была совершена в 2018 году — тогда Лукашенок смог через суд добиться возврата в конкурсную массу 11,6 млн рублей с компании ООО «Спецмонтаж». А в 2019 году управляющий обязал ранее принадлежавшую бизнесмену компанию ООО «Астерион» (теперь ею владеет бывший партнер банкрота Георгий Алманов) вернуть 27,6 млн рублей.

Экс-супруга Зураба Арудова не первый раз пытается помешать банкротству бывшего мужа — ранее Игорь Лукашенок был вынужден остановить торги по продаже двух элитных автомобилей Mercedes из-за бракоразводного процесса. Связаться с ней и финансовым управляющим «URA.RU» не удалось.

Сам Зураб Арудов был осужден на 3,5 года лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он по поддельным документам заложил в банк совместный с Георгием Алмановым (холдинг «Абсолют») дилерский центр Mercedes «Адонис-Авто». Партнер Арудова потерял 52 млн рублей, а самому бизнесу был нанесен ущерб в размере 300 млн рублей. Сейчас «Адонис-Авто» работает под брендом «Астерион» и полностью принадлежит Георгию Алманову. Зураб Арудов был признан банкротом по иску «Сургутнефтегазбанка» в декабре 2017 года.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...