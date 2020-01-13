Госдума отклонила идею блокировать электронные адреса россиян

Депутаты из комитета Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержали инициативу о блокировке электронной почты тех пользователей, кто распространяет запрещенную в РФ информацию. Законопроект был подготовлен группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом.
«Предложенные поправки не помогут предотвратить распространение заведомо ложных угроз терактов», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на заключение депутатов Госдумы. По их мнению, закон может трактоваться слишком широко, что приведет к его массовому неисполнению. Одним из минусов они также выделили, что после блокировки пользователь может создать новый аккаунт и продолжить распространять запрещенную информацию.
Законопроект о блокировке в мессенджерах и e-mail-сервисах пользователей, распространяющих в России запрещенную информацию, был внесен в Госдуму в октябре 2019 года. Предлагаемые меры авторы инициативы связывают с необходимостью предотвращения распространения заведомо ложных угроз совершения терактов, напоминает «Национальная служба новостей».