12 января 2020

Госдума отклонила идею блокировать электронные адреса россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал инициативуФото: unsplash.com

Депутаты из комитета Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержали инициативу о блокировке электронной почты тех пользователей, кто распространяет запрещенную в РФ информацию. Законопроект был подготовлен группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом.

«Предложенные поправки не помогут предотвратить распространение заведомо ложных угроз терактов», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на заключение депутатов Госдумы. По их мнению, закон может трактоваться слишком широко, что приведет к его массовому неисполнению. Одним из минусов они также выделили, что после блокировки пользователь может создать новый аккаунт и продолжить распространять запрещенную информацию.

Законопроект о блокировке в мессенджерах и e-mail-сервисах пользователей, распространяющих в России запрещенную информацию, был внесен в Госдуму в октябре 2019 года. Предлагаемые меры авторы инициативы связывают с необходимостью предотвращения распространения заведомо ложных угроз совершения терактов, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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