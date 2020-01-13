Автомобиль на объездной выгорел полностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На объездной дороге Тюмени в районе СНТ «Липовый остров» в автомобиле сгорел человек. Об этом «URA.RU» сообщили в МЧС по Тюменской области.

«Вызов поступил в 9.59 часов утра, на место выехали две единицы спецтехники и семь человек личного состава. После завершения тушения в 10.30 пожарные обнаружили в автомобиле тело человека», — передали в пресс-службе ведомства. По их сведениям, автомобиль выгорел полностью.

На место происшествия сразу же прибыли следователи. Как рассказали в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, на данный момент их сотрудниками проводится доследственная проверка. Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, сгорел автомобиль «Форд Фокус».