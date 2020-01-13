Амур, Эллада, Золушка: в ЗАГСе рассказали, какие имена выбирали тюменцы для детей в 2019 году

В Тюменской области в 2019 году родился 19731 ребенок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые популярные и самые редкие имена для новорожденных в 2019 году назвали в Тюменской области. Как сообщили «URA.RU» в региональном управлении ЗАГС, одна пара родителей дала своей дочери имя Золушка.

«Самыми популярными именами для мальчиков стали Александр, Михаил и Иван. Девочек чаще всего называли Софиями, Викториями и Мариями», — рассказали агентству в Управлении записи актов гражданского состояния Тюменской области.

Что касается наиболее редких имен, то среди мальчиков это Авдей, Амур, Добромир и Ротибор. Девочек реже всего называли Ариадной, Глафирой, Данаей, Забавой, Элладой и Золушкой.

В 2019 году в Тюменской области родился 19731 ребенок: 10140 мальчиков и 9591 девочка.