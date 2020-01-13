Телеканал RT запустил интернет-школу для начинающих журналистов

С момента открытия школы обучение в ней прошли уже более 200 человек из 20 стран мира Фото: YouTube, RT

Телеканал RT запустил бесплатные курсы для начинающих журналистов, блогеров и операторов. Впервые с 2016 года школа будет доступна в режиме онлайн.

Набор слушателей проходит на конкурсной основе. «Принять участие в авторских мастер-классах теперь можно из любой точки земного шара. Самые успешные слушатели „Школы“ получат возможность пройти стажировку на RT», — сказала руководитель проекта Анна Ковтунова. Она добавила, что в случае удачного прохождения стажировки соискателя могут трудоустроить на телеканале. Лучших будут определять спикеры и кураторы проекта.

«Онлайн-школа RT» предлагает тренинги по направлениям «теле- и онлайн-журналистика», «новые медиа» и «съемка и постпродакшен». На занятиях учащиеся узнают, как удержать внимание зрителя, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный видеоролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей и придумывать веб-сериалы.

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. 100 млн человек в 47 странах мира смотрят этот телеканал каждую неделю (Ipsos).