Самый медийный врач Прикамья стала фигурантом пятого уголовного дела

Бывшего главного врача Центра медпрофилактики Прикамья Марину Другову подозревают в пяти преступлениях Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Бывшему главному врачу Центра медицинской профилактики Прикамья Марине Друговой вменили еще один преступный эпизод. Теперь в отношении медика, которой избрана мера пресечения в виде залога, возбуждено пять уголовных дел.

«В отношении бывшего главного врача ГБУЗ ПК „Центр медицинской профилактики“ Марины Друговой возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ)», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Постановление о возбуждении уголовного дела сотрудники полиции вынесли в начале января.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю обещали «URA.RU» уточнить информацию и предоставить комментарий позднее.

«URA.RU» рассказывало, что Другову задержали 18 июня по подозрению в совершении мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств (два эпизода). Позже в отношении нее возбудили еще два уголовных дела, одно из которых в связи с фиктивным трудоустройством сотрудников в подведомственное ей учреждение. Суд на время следствия избрал в отношении Друговой меру пресечения в виде залога 3 миллиона рублей. Врача в Перми считают одним из самых известных в медиа, поскольку она регулярно принимала участие в съемках передач о здоровье.