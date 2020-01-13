В мэрии Кургана произошла вторая отставка за день

Иван Сбродов (слева) и Игорь Постовалов (справа) объявили об отставке в один день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вместе с директором департамента социальной политики Кургана Игорем Постоваловым о своей отставке объявил его заместитель — начальник управления образования Иван Сбродов. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Иван Савельевич сегодня также работает последний день», — сообщила «URA.RU» начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова. Она отметила, что Сбродов написал заявление по собственному желанию.

«В прошлом году Сбродову исполнилось 63 года. Он уходит на пенсию», — сообщил информированный источник «URA.RU». По его словам, чиновник не один десяток лет работает в управлении образования, до этого руководил лицеем №12, который считался одной из лучших школ Кургана. «Но запомнят Сбродова, скорее всего, как руководителя, при котором в городе началась оптимизация образовательных организаций», — добавил инсайдер.

Ранее «URA.RU» сообщало об отставке заместителя главы Кургана, директора департамента социальной политики Игоря Постовалова. В пресс-службе мэрии сообщили, что с 14 января его обязанности будет исполнять заведующая отделом общего образования и молодежной политики Наталья Рычагова. Кто будет исполнять обязанности начальника управления образования вместо Сбродова, в администрации пообещали сообщить позже.