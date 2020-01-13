В Челябинской области раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад

Следствие временно приостановили, но дело не закрывали Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области задержан рецидивист, более четверти века назад убивший мужчину на железнодорожном вокзале областного центра. Преступник уже оформил явку с повинной, сообщили «URA.RU» в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

«В августе 1994 на товарном дворе станции Челябинск-Главный обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Предварительное расследование не выявило преступника, однако совместная работа с уголовным розыском была продолжена. Оперативными сотрудниками транспортной полиции установлен 58-летний житель города Челябинска, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе СК России. — Будучи опрошенным об обстоятельствах преступления, мужчина свою вину признал, после чего им написана явка с повинной».

Ранее подозреваемый был неоднократно судим, в том числе за преступления против жизни и здоровья Следователи проводят весь необходимый комплекс действий и мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование по уголовному делу, возбужденному по ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство), продолжается.