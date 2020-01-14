Нового начальника тюменской полиции представили подчиненным

Леонид Коломиец будет представлен коллективу высшим руководством российской полиции Фото: УМВД по Омской области

Новый глава УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец был представлен коллективу 14 января. Как и сообщали ранее инсайдеры «URA.RU», мероприятие провел статс-секретарь — заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов. Информацию об этом агентству подтвердил присутствовавший на мероприятии вновь избранный председатель общественного совета при УМВД по Тюменской области Александр Петрушин.

«Во время представления Игорь Зубов охарактеризовал Леонида Коломийца лаконично и положительно, отдельно выделил его хорошую службу. Отметил, что в регионе есть небольшие замечания к оперативно-служебной деятельности и высказал надежду, что это новый начальник ведомства поправит этот момент», — рассказал он. Представление коллективу проходило в большом зале главка тюменской региональной полиции, где присутствовали первые лица всех силовых ведомств Тюменской области: начальник ФСБ Игорь Кочнев, глава СУ СК по Тюменской области Александр Кубляков, начальник тюменской региональной прокуратуры Владислав Московских, тюменский военком Александр Моторин, начальник управления Росгвардии региона Евгений Симаков.

На мероприятие был приглашен и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он выступил с приветственным словом и отметил, что обстановка в регионе сложилась хорошая, с полицией власти «ладят» и главное сейчас — наладить стабильность. В зале были замечены председатель совета ветеранов МВД Валерий Лукин, уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев, благочинный отец Андрей.

Сам Леонид Коломиец был краток и поблагодарил начальство за оказанное доверие. Как сообщают источники в тюменской полиции, само представление коллективу прошло очень сжато и быстро — в течение пятнадцати минут. Связано это было с обстановкой вокруг назначения — прежний глава МВД по Тюменской области Юрий Алтынов находится под домашним арестом по подозрению во взяточничестве.