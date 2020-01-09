Тюменских полицейских познакомит с новым начальником высокопоставленный представитель МВД

Нового главу управления МВД по Тюменской области Леонида Коломийца представят коллективу на следующей неделе. На мероприятие прибудет одно из первых лиц МВД, рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
«Нового начальника коллективу будет представлять статс-секретарь — замглавы МВД РФ, действительный государственный советник первого класса Игорь Зубов», — сообщил инсайдер агентства. Глава МВД Владимир Колокольцев приехать в Тюмень не сможет. В 2016 году он лично представлял Леонида Коломийца на должность начальника УМВД по Омской области. «Игорь Зубов также крупная фигура в федеральном главке, так что можно смело сказать — вниманием новый тюменский глава по-прежнему не обделен», — сообщил источник.
25 декабря указом президента России Владимира Путина Леонид Коломиец был назначен на должность главы МВД по Тюменской области. Как сообщали источники агентства, новый руководитель имеет поддержку со стороны федерального главка. Ожидается, что вместе с ним из Омска приедет команда из пяти сотрудников.
Изначально Леонид Коломиец специализировался на расследовании экономических преступлений, и часть инсайдеров связывают его назначение с рядом крупным коррупционных скандалов в Тюмени: выявленных многомилионных хищений в «Медицинском городе» и на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. А также с с уголовным делом в отношении бывшего главы тюменского управления МВД Юрия Алтынова, которого подозревают во взятках на общую сумму порядка 450 тыс. рублей.