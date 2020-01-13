Жители Перми, оставшись без воды, топят снег

В Перми жители микрорайона Камский (Орджоникидзевский район) почти месяц сидят без водоснабжения. Из-за этого пермяки вынуждены топить снег. Как пишет сайт «В курсе.ру», речь идет о жителях частного сектора, отказавшихся заключать договоры на обслуживание водоразборной колонки.
«Жителям выставили лимит на потребление — 250 литров в сутки. Некоторые жители микрорайона пользуются собственными скважинами, но большая часть — пенсионеры и малоимущие, которым ждать помощи неоткуда. Новогодние каникулы они провели, собирая снег, который просто топят», — пишет «В курсе.ру».
В компании «Новогор-Прикамье» (ресурсоснабжающая организация) корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что вода в микрорайон не подается с 17 декабря. По данным коммунальщиков, без водоснабжения остались порядка 50 домовладений, однако никто из жильцов не обращался в компанию по поводу отсутствия воды.
По словам начальника управления по связям с общественностью «Новогор-Прикамье» Инны Сухомесовой, таким образом коммунальщики пытаются побудить горожан платить за обслуживание колонки, которой они пользуются.
«Сумма не такая уж большая за обслуживание — в месяц на одного человека она составляет всего 31 рубль. Но эти затраты сейчас несет компания. Колонку нужно регулярно обслуживать, ремонтировать, контролировать качество воды», — отметила Сухомесова, указав, что в ближайшее время «Новогор-Прикамье» решит вопрос с подачей воды в микрорайон.