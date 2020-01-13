Уралец, избитый в новогоднюю ночь, выполнил работу полиции

Мужчина был избит в новогоднюю ночь на площади Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Сухого Лога (Свердловская область) 39-летний Алексей Пургин сам нашел одного из хулиганов, избившего его в новогоднюю ночь. Участковый убеждал Алексея написать в заявлении, что он сам упал.

«Ко мне домой пришел участковый и уговаривал, чтобы я написал, что сам упал. Мол, все равно нападавших найти невозможно. Что по камерам наблюдения, которые засняли избиение, личности не опознать. Но я отказался, написал, что меня избили», — рассказал «URA.RU» Алексей Пургин.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда Алексей с женой и ребенком пришел на городскую елку на площадь. Там была пьяная компания — четверо молодых людей 20-25 лет и девушка. Один из них неожиданно подошел и ударил Алексея по лицу. Мужчины сцепились, в этот момент на Алексея набросилась вся компания, его повалили и начали запинывать. Пургин потерял сознание и очнулся уже в машине скорой помощи.

«Хотя участковый убеждал меня, что ничего сделать нельзя, я при помощи знакомых уже нашел одного из нападавших в соцсети. На меня выходили какие-то его друзья, предлагали договориться, а потом и вовсе пропали», — добавил Пургин.

«О выходе данной критической публикации мной проинформировано не только руководство главка, но и начальник ОВД Сухого Лога полковник Сергей Павлов, который уже назначил служебную проверку. По ее итогам, если сведения найдут подтверждение, будут сделаны соответствующие оргвыводы. В случае подтверждения, что участковый, вместо того, чтобы ловить жуликов, убеждал потерпевшего написать неправду, чтобы облегчить полицейскому жизнь, в таком случае, на мой взгляд, „Анискину“ место не в системе МВД, а где-нибудь на конюшне навоз убирать», — прокомментировал «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.